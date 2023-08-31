YouTuber「許伯＆簡芝—倉鼠人」與台北市立動物園、台北市長蔣萬安合拍影片，介紹動物行為學院、9類動物行為學等知識，由於影片封面是許伯摟抱蔣萬安的合照，遭臉書粉專「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu」質疑，蔣萬安有什麼專業與動物有關？沒有政治立場不是嘴巴說沒有就沒有，而且動物YouTuber用摟抱方式採訪非動物專業人員也不妥。動物園回應，邀請蔣當影片來賓的初衷與政治無關。

「許伯＆簡芝—倉鼠人」本月19日晚間上傳介紹台北市動物園影片，蔣萬安也客串出場。「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu」直言，無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，明知故犯，「如果真沒有政治立場，那是什麼立場？錢錢立場？」，並說動物頻道YouTuber用摟抱的方式採訪非動物專業人員不妥，「章市長有什麼專業跟動物有關嗎？」。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，為了增進動物福祉，園方會盡可能向外界宣導動物保育，也鼓勵各方參與宣導，像是許伯與簡芝在年輕族群中是相當知名網紅，也具備拍片專業與創意。而此次合作經雙方討論，只要影片達到特定觀看次數，便要回饋一定金額給動物園，作認養、推廣動物保育使用。

針對是否由園方主動邀請蔣萬安拍攝影片？曹先紹表示，園方接受到任何輿情，有責任讓長官了解，也會建議長官參與宣導，有助於推廣動物園的業務，因此，動物園的初衷完全與政治無關，而任何長官願意協助做保育推廣，園方都非常感恩。