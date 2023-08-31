今年9月1日為關東大地震100周年，日本東京都政府特別邀請消防署、台北市消防局及新北市消防局特搜隊參加該國防災演習，昨（30）日由消防署副署長李永福率台灣搜救隊赴東京都參加為期6天的演習及技術訓練。

消防署指出，今年2月消防署特種搜救隊至土耳其全力協助救災，為更精進我國的國際人道救援能力，消防署特搜隊成員將在6天的聯合演習及技術交流行程結束後，接續與東京消防廳的第三方面消防救助機動部隊、第六方面消防救助機動部隊進行組合訓練，訓練日期至9月8日止。

此次交流除了解日本國際人道救援機制及訓練模式，同時也和日方分享台灣赴土耳其的實際救災經驗，透過交流以相互汲取及精進搜救技能。

消防署表示，此行參加演習及訓練除了強化救援能力外，最重要的是學習他國的救援制度與技術，加速推動我國的「國家搜救能力分級認證（National Accreditation Process NAP）」制度，同時也與日本相關單位建立良好的聯繫管道，促進未來雙方合作，強化台灣搜救能力。