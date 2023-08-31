法人指出，拜登政府決定對輝達的A100和H100產品以實施出口許可證的原因之一，就是為了阻止中國大陸AI發展，防止這些GPU從中東被轉售至中國大陸。另外預估AMD 即將問市的MI300，也會是美國政府的限制目標。
法人認為，該負面消息對AI伺服器供應鏈將有影響，然相關IP業者表示，尚未有影響，市場需求仍大於供給。而輝達表示，儘管有新的限制，不會對收入產生重大影響，並且與美國政府持續溝通、解決相關問題。
輝達於近日交給美國證監會的文件中，揭示美國政府要求輝達在交付A100／H100予中東和其他部分國家時，也必須取得額外的出口許可。據外媒指出，AMD也收到類似的要求。
法人指出，拜登政府決定對輝達的A100和H100產品以實施出口許可證的原因之一，就是為了阻止中國大陸AI發展，防止這些GPU從中東被轉售至中國大陸。另外預估AMD 即將問市的MI300，也會是美國政府的限制目標。
法人認為，該負面消息對AI伺服器供應鏈將有影響，然相關IP業者表示，尚未有影響，市場需求仍大於供給。而輝達表示，儘管有新的限制，不會對收入產生重大影響，並且與美國政府持續溝通、解決相關問題。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。