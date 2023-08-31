法人指出，拜登政府決定對輝達的A100和H100產品以實施出口許可證的原因之一，就是為了阻止中國大陸AI發展，防止這些GPU從中東被轉售至中國大陸。另外預估AMD 即將問市的MI300，也會是美國政府的限制目標。

法人認為，該負面消息對AI伺服器供應鏈將有影響，然相關IP業者表示，尚未有影響，市場需求仍大於供給。而輝達表示，儘管有新的限制，不會對收入產生重大影響，並且與美國政府持續溝通、解決相關問題。