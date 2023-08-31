富達國際表示，由於聯準會主席鮑爾提到聯準會在末來數次會議將依經濟狀況「謹慎審議」是否需再度調升利率，市場解讀9月將暫停升息，從芝加哥期貨交易所目前數據亦顯示9月利率會議暫停升息之機率達80％，11月升息1碼之機率為47％。

富達國際進一步指出，美國在過去一年大幅度升息後，目前整體經濟仍展現韌性，儘管銀行信貸標準持續收緊，信貸需求亦轉弱，但緊縮貨幣政策傳導尚未達實體經濟，其主要可能原因有三：包含（1）新冠疫情期間，政府大規模補貼使民眾擁有超額儲蓄。（2）疫情期間美國企業發行固定利率之債務，而目前存款利率上揚，反而使企業有利差可圖且淨利息支出下滑。（3）美國企業短期債務占比較低於過去升息循環。

對於上述這些週期性因素，富達國際認為，只是暫時的，高利率水平終將對實體經濟帶來衝擊，考量經濟數據轉弱、流動性趨緊、評價面擴張，維持審慎投資立場，相對減碼股票市場，較看好投資等級債表現。