運-8反潛巡邏機

解放軍最近在南海舉行了長達40多個小時的反潛軍演，出動了十幾批反潛巡邏機。而專家說，南海充斥著可能威脅中方國防的外國潛艦活動。

據中方官媒《環球時報》30日報導，解放軍南部戰區周二說，他們最近在南海舉行了長航時、不間斷的搜攻潛訓練。在這場演習中，南部戰區海軍航空兵某團聯合潛艇支隊針對單一、多重已知變數條件下的潛艦，由運-8反潛巡邏機進行搜索、識別、攻擊、跟蹤，全面檢驗空勤組技戰術水準。演習以實戰方式，呈現了反潛巡邏機與潛艦實際對抗的場景。

解放軍南部戰區說，該團藉由這次訓練，緊貼練兵備戰實際狀況，攜手潛艦部隊構設實戰場景，開展互為條件、互為對手的實戰化對抗演練，涵蓋下半夜和拂曉等多時間段，空勤組對海域水文地理環境不同時段，累積了更多經驗和作戰資料，並有效鍛鍊了部隊全天候航空的反潛作戰能力。

而中方軍事專家宋忠平說，反潛戰極具挑戰性，像這樣不停的廣泛搜索，是搜尋藏匿遼闊大海中潛艦的常見手法。他指出，南海夠深，意味著它很適合潛艦作業。而相關海域不僅充斥著像越南、馬來西亞和印尼等區域國家的潛艦，還有如美、日等域外國家的潛艦。

而暴露出潛艦在南海密集活動的實例，就是2021年10月時，美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）在相關海域撞山，以致嚴重受損。

此外，美國，澳洲和英國根據澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議，也打算派更多核動力潛艦到南海，甚至為坎培拉打造新潛艦，好對中國進行軍事圍堵。

宋忠平說，如今解放軍有水面艦，反潛巡邏機和反潛直升機等多種反潛裝備，以執行反潛任務。他並強調，中方在反潛技術上已成為數一數二的國家，而讓反潛部隊接受最富挑戰的訓練，以磨練並提升他們的戰力是很重要的。