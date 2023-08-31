我國為加強軍備，大量對美軍購明年起開始接裝，將進入高峰期，國防部最新一份「五年兵力整建及施政計畫報告」今送至立法院，指出為精進對外軍購管制機制，所有軍購案由原軍備局調整為戰規司負責，國防自主建案則維持由軍備局督管。

國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，為精進對外軍購專管機制，今年8月起所有軍購案由原軍備局調整為戰規司負責；而國防自主建案則維持由軍備局督管，以統一對外軍購事權，並藉建案作業專業職能，有效整合管控機制並降低軍購風險。

報告中寫道，對外軍購是構建不對稱防衛戰力的重要籌獲管道，但仍存在雙方合約溝通與國際環境影響產能問題，而無法如期、如質獲裝。

國防部說，為降低風險，故提早啟動對美專管協商機制，在不增加軍事投資預算總額前提下，秉持「預算個案編列，整體規劃運用」原則，由國防部召集軍種採合署方式，詳實編製出國計畫及預算，並編組聯參、軍種專案團隊，赴美執行軍購案整體規劃，以加速軍購作業執行進度。

國防部強調，為使軍購作業更具彈性，有效管控需求品項因產能不足、暫無現貨及消失性商源等問題，國防部將循我國安、國防及外交體系向美提出「多元軍購籌獲途徑」建議，針對無法如期交運的武器裝備，請美方主動洽詢其他供應商或盟邦，供售類同裝備給予我國。

另國防部也說，監察院2022年調查海軍相關建案預算管控事宜，要求「精確估算建案額度並作為預算審查標準，以為建案預算匡列據」，國防部為落實管制各軍種對美軍購案，確依「國軍軍事投資建案作業規定」，律定各建案在納列「兵力整建計畫」前，得依原廠及正式管道如美方安全援助機構及各國政府駐台代表處）提供價格資料，精確估算建案額度，並作為預算審查標準與匡列依據。

國防部指出，已明令各建案單位依兵整計畫核定額度辦理建案作業，若計畫額度因原物料價格上漲等因素而調升，將在不影響作戰需求前提下，採減項減量或分階段籌獲方式執行，避免計畫匡列與實際核定額度差異過大情事，以確保軍事投資建案紀律。

國防部指出，若各項建案計畫未能於目標年度前一年8月完成，則無法納入預算書表送交立法院審議，需遞延一年，致預算等待空窗期長達1年5個月，無法肆應突發的敵情狀況及美方軍售項目變動等迫切性建案需求，造成戰力罅隙。

國防部強調，依預算法第46條與國軍軍事投資建案作業規定，若有上述情形，遂規畫在預算法規範內，依配賦預算額度調增第一預備金裕度，以利軍事投資迫切性建案，得於完備建案程序並報請行政院核定、立院備查後動支，盼能及時因應作戰需求，快速提升戰力。