2024總統大選逐漸進入白熱化的局面，國安局今（31日）向立院提113年度預算書揭露，明年度針對16任正、副總統編列5620萬元，採購安全維護警備車輛9輛，其中一輛總統防彈座車，預算金額規劃就高達2700萬元，比起小英現在使用座車還貴200萬。

根據國安局特勤中心車輛管理手冊規定，警備車使用期限為7年，前總統馬英九所使用BMW 740因7年警備車使用期限屆滿，改為Audi服勤，而這批Audi則為總統蔡英文第1任期所使用的車款，形成另類雙英交接。

在蔡英文總統任內，國安局以2500萬元預算，採購一輛Audi A8L SECURITY等級的防彈座車，宣稱和當時德國總理梅克爾座車同等級的防爆車款，據悉該車除了外部夠堅硬，可承受狙擊槍、手榴彈、IED爆裂物的攻擊，也具備一定程度的核生化防護能力。而此款防彈座車也配置自動滅火系統，輪胎也是防爆胎，在車內有一套獨立的通訊系統，可指揮作戰。

根據國安局今（31日）提交至立法院的113年度預算書，共編列5620萬元採購第16任總統丶副總統安全維護警備車輛共9輛。其中包括5人座安全防護警備車1輛（總統防彈座車）2700萬元，總統警衛室5人座警備車4輛合計1520萬元，副總統警衛室5人座警備車4輛合計1400萬元。