台北市國中小昨開學，教育局提供無法自行上下學特教生的交通車，至今持續流標，台北市議員黃瀞瑩指出，今年總共需要101輛交通車，經歷2次招標，卻只有41輛決標，目前正在招標中，要求市府改善流標問題，保障特教生通學權益。教育局回應，將調整招標內容，以符合市場供需，儘速完成招標作業。

黃瀞瑩表示，教育局雖然採補貼車資的方式，委由各校協助訂車，或採取預約計程車的方式協助接送，但比起定時、定點的交通車，由校方協助叫計程車接送學童，不但增加特教老師的業務量，對家長及身心障礙學童而言，仍有許多不便。

黃瀞瑩也接獲家長陳情，相較一般生，訓練特教生獨自搭公車、計程車通學並不容易，特教生的交通需求也非教育局補貼計程車費就能解決。黃強調，教育局應即刻改善交通車流標問題，並協助校方解決特教學生上、下學的交通問題，絕不能影響學生權益。

教育局解釋，112至113學年度申請身心障礙學生交通車學校校數計40所，經3次開標仍有部分車輛趟次未決標，顯示廠商投標意願降低，可能原因為近來物價、油價及薪資上漲等通貨膨脹情形，致廠商成本提高，另疫情期間廠商減少商機致較少添購車輛，疫情趨緩後國民旅遊旺盛民間用車需求上升，致未能完全符合市場行情等因素。

教育局表示，已提供159名學生車輛接送，另外23校共146名學生已在8月22日請校方協助代訂車輛，家長在指定時間、地點帶學生上車，由學校人員陪同搭乘，所需費用包含導護費及車資由本局全額支應，僅搭乘車型不同，沒有影響學生及家長上放學權益。

教育局表示，將持續追蹤、確保學生上下學接送無虞，並檢討調整招標內容以符應市場供需並積極邀標，盡速完成招標作業。