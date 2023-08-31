台北市長蔣萬安訪上海的行程來到第三天，31日中午與上海當地台商進行座談會，並於會後簡單午宴。會前接受訪問時，被問到是否會趁座談會替國民黨總統參選人侯友宜催票？蔣萬安則表示，很大部分的台商朋友以及他接觸到的民眾，都很期待兩岸之間安定和平，「我想誰能夠做到，大家心裡都有答案。」

蔣萬安受訪時表示，很高興在行程的最後一天，有機會與上海的這些台商們見面、聊聊天，最重要的還是希望聽取他們的意見，以及這麼多年來，在上海及上海附近的城市生活，或者經營企業上有遇到什麼困難，「我們會用心傾聽，也很高興能夠與他們交換意見。」

蔣萬安也直言，會中也會向上海台商們，介紹台北市目前的投資環境，也很歡迎他們再回到台北投資，一起協助推動市政與建設的發展。

至於對於是否會在會中替侯友宜拉票？蔣萬安也暗示性地表示，很大部分的台商朋友以及接觸到的民眾，大家都很期待兩岸之間是要安定和平，「我想誰能夠做到，大家心裡都有答案。」

針對30日傳出國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，在蔣萬安前腳剛走，後腳又將於9月上旬率領市黨部成員們一同出訪上海，蔣則直言，台灣的民眾絕大部分都希望穩定和平繁榮，所以任何民間的交流也都是很正常的。