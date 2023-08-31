外交部昨將113年度預算書送達立法院審議，其中編列「駐義大利代表處館舍購置計畫」，奉行政院6月30日核定，總經費新台幣4億803萬3000元，將分2年辦理，今年度編列3116萬7000元。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會指出，我國駐義大利代表處現有館舍因現有房東的財務狀況不佳，被羅馬法院宣告進入法拍程序，外交部今年6月獲知後，經評估認為是現有館舍「轉租為買」的適當時機，依《政府採購法》提到館舍購置作業，由於機會突然出現未事先編列預算，經報請行政院同意依預算法相關規定動支第二預備金，參與法拍順利得標。

劉永健表示，依據外交部提報行政院核定的駐外館舍優先購置清單，駐義大利代表處列為優先推動，因館舍所在位置便利洽公，為了節省購屋成本、高昂租金及搬遷費用等考量，決定將駐義大利代表處轉租為買，順利法拍得標後，預計今年9月會完成產權登記。

劉永健表示，義大利米蘭辦事處及加拿大蒙特婁辦事處的籌備工作也都規劃順利、積極進行中，駐米蘭辦事處預定今年10月正式對外運作，駐蒙特婁辦事處目前人員都已抵達，目標是在今年底能夠順利掛牌運作。

另外，劉永健表示，義大利米蘭辦事處及加拿大蒙特婁辦事處的籌備工作也都規劃順利、積極進行中，駐米蘭辦事處預定今年10月正式對外運作，駐蒙特婁辦事處目前人員都已抵達，目標是在今年底能夠順利掛牌運作。