據新華社報導，8月29日，中國國家主席習近平覆信美國史迪威將軍外孫約翰．伊斯特布魯克。習近平表示，中美關係的基礎在民間，力量源泉在人民友好。兩國人民應該加強交流、增進理解、擴大合作，為兩國關係發展不斷注入新動力。

史迪威是第二次世界大戰時期的美國陸軍將領，擔任中國大陸戰區盟軍參謀長，率領美軍與中國國民黨軍隊共同抵抗日本的進攻，但是和當時國民黨領導人蔣介石相處的並不愉快。據《紐約時報》報導，史迪威、蔣介石「兩人爭相贏得美國總統的青睞，儘管他們本應是盟友。史迪威曾公開說蔣介石是『花生米』（Peanut），指責他腐敗，還控訴說，這使得應徵入伍者在重慶街頭忍飢挨餓。」

習近平指出，「感謝伊斯特布魯克在來信中分享史迪威將軍及史迪威家族幾代人同中國友好交往的故事，從史迪威家族身上，我感受到了美國人民對中國人民的友好情誼。史迪威將軍是中國人民的老朋友，對中國解放和進步事業給予了積極支持，對中美人民友好作出了積極貢獻。中國人民對此不會忘記。前不久，重慶市舉行了史迪威將軍誕辰140週年紀念活動，你發表了視頻致辭，你的女兒、女婿和孫輩們也親臨現場。看到史迪威將軍從事的中美友好事業已傳承至家族的第五代人，我很欣慰。」

習近平強調，「回望過去，中美兩國為抗擊日本法西斯、爭取世界和平並肩戰鬥；展望未來，中美兩國也完全可以相互成就、共同繁榮。中美關係的基礎在民間，力量源泉在人民友好。兩國人民應該加強交流、增進理解、擴大合作，為兩國關係發展不斷注入新動力。我希望並相信，你和史迪威家族的其他成員將會繼續為促進中美兩國人民友好貢獻力量。歡迎你們常來中國看看。」

近日，約翰．伊斯特布魯克致信習近平主席，回顧史迪威同中國大陸及中方人民的交往經歷，介紹其家族後人為增進美中人文交流所作努力，向習近平主席長期支持美中人文交流致敬，感謝中方政府和人民不忘老朋友，並表達史迪威家族致力於增進美中人文交流的願望和決心。