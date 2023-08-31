中華電個人家庭分公司副總經理胡學海表示，基於眾多消息均指出，即將推出的蘋果iPhone15會有多項創新，基於對創新的寄望，中華電對iPhone15新機是充滿期待的，相信也會有很多果粉有興趣。

當然，胡學海也強調，目前最主要還是要看蘋果在台灣時間9月13日凌晨的發表會，釋出的最新規格、開賣資訊、甚至到貨量等，都攸關後續發展。

針對台灣手機市場，胡學海則坦言，在全球宏觀經濟狀況不佳下，今年確實不太好，但是中華電主要是販售資費，且台灣市場看起來衰退狀況也比全球好。

關於即將登場的蘋果創新規格市場消息早就滿天飛，根據先前曝光的資訊顯示，iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max邊框將縮小至1.55mm，且四邊都一樣窄，比起iPhone 14 Pro Max約2.17mm的邊框足足少了0.62mm。不僅如此，iPhone 15、iPhone 15 Plus相機將從1200萬畫素提升至4800萬畫素，動態島也會下放至iPhone 15、iPhone 15 Plus，均搭載USB-C傳輸埠，但A17處理器依舊是iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max限定，電量部份則會全面提升。

另外，也傳出iPhone 15 Pro Max將是唯一一款導入新一代潛望鏡頭的iPhone 15系列新機，預期能帶來6倍光學焦段；至於主鏡頭部份應該都會採用全新3層堆疊式感光元件，帶來更出色。