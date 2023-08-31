跨部會建置輻射監測儀表板，每周二公布台灣周邊海水、漁獲及日本輸台食品的檢測結果。（行政院提供）

日本福島第一核電廠24日排放含氚核汙水，遭周邊國家批評，行政院會今通過「日本福島含氚廢水排放因應作為」報告。行政院長陳建仁重申，當前各項監測結果均無輻射異常，但因排放作業長達30年，未來也會妥善應變排放異常和意外狀況；並建置輻射監測儀表板，每周二公布台灣周邊海水、漁獲及日本輸台食品的檢測結果。

行政院發言人林子倫轉述，陳建仁表示，依國際原子能總署IMDA對日本福島含氚核汙水排放案的安全審查結果，認為日方排放符合國際安全標準，而依據我國觀察團三度赴日結論亦同，鑑於排放作業長達30年，未來仍將持續敦促日方，依據國際標準和規範執行排放作業，並對排放異常和意外狀況妥善應變，確保安全。

陳建仁強調，政府已超前部署，經由跨部會合作，秉持科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為國人安全與健康把關等三項原則，妥善各項因應作為，並持續強化監測與檢測措施，迄今跨部會的各項監測結果均無輻射異常，未來將請各部會持續滾動檢討強化監測作業，以維護國人健康與我國海域周圍海域的輻射安全。

他強調，政府已建置公開透明的資訊平台，以科普化方式說明各項監測評估結果，讓民眾安心放心，並將持續掌握日本與IAEA等相關國際動態資訊，以確認日方排放作業符合國際安全標準。

針對輻射監測，原能會綜合計畫處長李綺思報告指出，範圍將畫定在漁港、台灣與離島周邊海域及北太平洋公海漁場，當前原能會將原先33個海水監測點位，增加至今年的107點，同時農業部也增加漁產取樣件數，由歷年200件增加到今年的3000件，兩者監測結果均無異常。

李綺思指出，自福島事件後，國內便建立日本進口食品、水產品監測機制，迄今檢測21餘萬件，皆符合我國標準，每年食品檢驗量能達7萬件；觀察含氚汙水排放歷史洋流模擬，約1至2年才會有較大濃度的海水影響台灣海域，但仍低於台灣海域背景值，風險可忽略；所有資訊將彙整成「跨部會輻射監測整合儀表板」，每周二更新一次。