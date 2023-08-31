因應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，法務部全台將招考百名檢察官助理，新竹地檢署也在31日公布甄試簡章與報名資訊，預計錄取5名檢察官助理，月薪將達4萬6692元，工作內容為協助地檢署處理電信詐欺等案件之偵查、公訴、執行業務之程序審查、卷證分析、法律問題研究等。

新竹地檢署獲法務部、台灣高等檢察署指示同意增設檢察官助理，檢察長張云綺隨即指示相關科室積極籌備甄試進用、教育訓練等事宜，盼在最短的時間內充實偵查輔助人力，新竹地檢署已將相關甄試簡章、報名資訊刊登新竹地檢署外網，歡迎有志投入檢察官助理工作者踴躍報名。

新竹地檢署指出，本次甄試的檢察官助理預計錄取5人，並儲備若干名，另根據行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」修正本，使檢察官助理得以協助竹檢處理電信詐欺等案件之偵查、公訴、執行業務之程序審查、卷證分析、法律問題研究等。

檢察官助理薪資預估月支新台幣4萬6000餘元，新竹地檢署歡迎有志者自9月5日起至9月12日止，至新竹地檢署下載報名表，以通訊報名方式報名，筆試日期訂於9月22日舉行。

不過報考條件也有限制，需教育部認可國內外大學法律系或是修習指定項目法律12學分以上者，且不能具有雙重國籍，另外也不得有公務人員任用法第28條及公務人員考試法第12條所列不得擔任公務人員各款情事。

張云綺竭誠歡迎符合條件者踴躍報考，預期在檢察官助理正式投入檢察團隊後，對於強化偵查輔助人力、減輕基層檢察官案件負荷超載等，必定有正面的助益，檢察官將更能集中能量偵辦重大案件及向上溯源。

若通過考試，新竹地檢署將自榜示錄取之日起於有進用需求時，按總成績排序通知進用。另甄試結果，若無適合人選時得從缺。