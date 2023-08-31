2023北海潮與火累計參加人數已接近16萬人次。（景觀處提供）

新北市景觀處主辦的「北海夜金閃閃－北海潮與火」活動，從12日開始至今，已累計將近16萬人次參與，由「Coming True Fire Group即將成真火舞團」帶來的精采火舞秀也將在9月2日進入演出最終場，整體活動也在9月3日畫下休止符，景觀處歡迎有興趣的民眾把握最後機會前往觀賞。

2023北海潮與火系列活動，內容包含「潮火共生」光影響宴展覽、「燃薪交匯：青農火的永續饗宴」環境劇場演出，以及今年首度登場的青農火BBQ派對、浪潮市集、「潮8-新北特有種」在地青農分享會-五感體驗活動等，豐富程度被景觀處評為是歷年之最。

景觀處表示，2023北海潮與火活動橫跨3個展區以及朱銘美術館搭配夜間開館潮的8青農體驗，整體活動至今已經累計將近16萬人前往觀賞的紀錄，而青農五感體驗也累計超過1500人次參與，口碑與好評不斷。

今年活動將進入最後一周，除了真火舞團將上演壓軸最終章場次外，周末浪潮市集還有許多在地青農攤位，包括淡水樹興社區的手工蛋捲與新鮮蔬果、昌輝養蜂場的純正蜂蜜、八里榕爺黃金筍農場的地瓜、竹筍，以及坪林青年茶業發展協會的包種茶，景觀處邀請民眾把握最後機會到現場嚐鮮。