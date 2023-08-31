家登董事長邱銘乾表示，家登暨九家包含材料、設備、系統與微塵污染防治半導體供應鏈廠商合作，借助彼此的長處，打造半導體本土供應鏈聯盟，共同服務客戶，以整合性方案，佈局未來十年產能。

邱銘乾表示，展望未來，隨著AI人工智慧、5G通訊、雲端運算、電動車及CoWoS的興起，半導體大聯盟在地供應鏈整合能量將逐步展現，跟隨關鍵客戶腳步拓展全球市場，建立海外服務機制與基地，共創零時差服務效能，家登與夥伴廠商一起打造台灣半導體國家隊，為全球客戶提供堅實又穩定的供應鏈，為半導體關鍵客戶成長路上最堅強的長期策略夥伴。

在半導體材料方面，家登與意德士、耐特等材料廠商在高階複合材料專線合作上，鎖住特殊製程技術，提供高品質物料提升客戶潔淨度的特用材料解決方案；環境控制上，與濾能、奇鼎、聖凰依據大客戶製程所需特殊規格，借重專業偕同打造最高等級的AMC微汙染控制環境；半導體設備部分，家登、家碩、迅得、科嶠合作無間，搭配家登載具，加上微程式科技的軟硬技術系統整合，已完整建構一站式解決方案服務家登全球半導體關鍵客戶，同時家登偕同關鍵供應鏈建置異地備援機制，複製台灣全方位服務的成功模式進軍全球市場。