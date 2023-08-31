美國拜登政府在8月29日通知國會，將提供台灣8千萬美元無償軍事援助，協助台灣取得防衛軍備與服務，外交部今回應指出，拜登政府通知國會提供「無償軍事援助」，協助台灣取得防衛軍備與服務，外交部感謝美國持續依據《台灣關係法》及六項保證，落實對台灣的安全承諾。

記者提問，美國宣布軍事援助有沒有先知會我國，外交部發言人劉永健表示，剛剛提到無償軍事援助台美之間不定期都會就重要議題保持聯絡，基於雙方默契不會對外說明。