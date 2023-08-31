女星米可白近年不僅轉型朝主持及戲劇圈發展，也一甩在兒童台「葡萄姐姐」的可愛形象，常曬出火辣穿搭，不吝嗇展露傲人的魔鬼身材，不過她稍早卻自爆這般好身材「全是假的」，讓網友驚呼不已。

米可白在臉書曬出一系列穿搭美照，只見她穿上短版合身小背心，露出纖細小蠻腰，吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，接著自爆傲人的魔鬼身材全靠「修圖」，她透露動手腳部分包括：「我剛剛偷偷把腰修細，拍照時偷偷縮小腹」，暗指身材仍有不完美之處，接著透露穿搭偏好工裝風，並大方透露小秘訣：「穿衣比例，不露肚臍，顯身長，不穿太寬裙子，不穿垮褲跟低腰，褲短襪球鞋更有型」，常讓僅有164 公分嬌小身型的她，穿出有170公分的身材。

對此，網友紛紛留言：「妳太可愛了，太實在了，小細節也說的一清二楚」、「這身材真哇噻！在這樣看下去，我有一天會中風」、「可以拍時裝雜誌，那表情很可以」、「姑娘你可以去當模特兒」、「能保持這麽美麗體態，真的是很厲害」、「你永遠都是我們心中最美的米可白」、「身材比例根本完美，前凸後翹更是天使身材」。

米可白每次分享辣照時，都不乏酸民嘲諷，讓相當在意留言的她心情相當低落，不過母親倒是加以開導：「請他們不喜歡看可以跳過就好，妳又不是看圖收費的」，才讓她頓時茅塞頓開，意識到既然無法做到讓任何人都喜歡，那就先學會喜歡自己，接著提醒所有人：「人生很短，不要浪費時間，在不重要的人事物上」。