警方循線將涉案的8名男子依違反《社維法》等罪送辦，其中開槍未成的蕭男近日判決出爐，法官依非法持有子彈罪判刑6月。（本報資料照片）

2021年彰化縣北斗鎮天承府廟前兩派人馬相約談判喬債，未料談不攏變成打群架，其中1名蕭姓男子為助威拔槍，沒想到彈匣竟掉落地上反遭圍毆，警方循線將涉案的8名男子依違反《社維法》等罪送辦，其中開槍未成的蕭男近日判決出爐，法官依非法持有子彈罪判刑6月。

這起事件發生在2021年11月3日晚間10點多，北斗天承府廟前兩派人馬相約談判喬債，過程中蕭姓男子為助威突然掏槍，但疑似對槍枝使用不熟悉，彈匣竟然掉落在地，並未成功擊發子彈，反遭在場人士圍毆。

判決書指出，蕭男經不詳途徑取得具有殺傷力的8.9mm非制式金屬子彈1顆，事發當天得知友人莊、劉2人因債務糾紛相約談判，就帶著子彈與不具殺傷力的空氣槍到場助威，當晚看見一行人發生衝突後，拿著裝有子彈的空氣槍欲對空鳴槍，但因彈匣掉落反遭在場人士圍毆，因此逃離現場。

警方獲報後隨即派遣快打部隊20餘名警力，趕赴現場，發現2派人馬大打出手，且有多人掛彩受傷，主因是亮槍蕭男引發雙方人馬不爽，才會變成街頭全武行，當場帶回涉案的8人，並拾得掉落現場子彈。

不過蕭男辯稱，槍枝是友人交付給他，並非其所有，當時掉的是BB彈，不是真的子彈等語，但扣案子彈彈底有撞擊痕跡，加上證人及監視畫面等，認子彈為蕭男所有，檢警經送內政部警政署刑事警察局鑑定後，為非制式子彈，且可擊發，認具殺傷力。

法官審酌，蕭男無視於法律嚴格禁令，非法持有扣案子彈1顆，並試圖以空氣槍擊發扣案子彈，對他人生命、身體產生潛在危害，然慮及被告持有具殺傷力子彈的數量僅1顆，考量從事徵信社事務，勉持家庭經濟之生活狀況等情，依非法持有子彈罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。