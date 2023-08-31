根據外媒報導，Nvidia在美國提交的一份文件中披露，美國將A100、H100等先進人工智慧(AI)晶片出口限制擴大到大陸以外的其他地區，包括：準備積極建置AI基礎建設的中東國家，由於沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國都與大陸就深化人工智慧進行研究討論，並大量訂購數千片Nvidia晶片，市場猜測，這是美國為限制大陸人工智慧公司藉由與中東地區合作取得晶片並發展AI技術，挫敗大陸在AI領域的努力。

據Nvidia指出，A100及H100晶片限制措施不會對公司業績產生「直接實質性」影響，但並未具體說明中東哪些國家受到影響。

受此訊息影響，中東AI軍備賽受惠公司緯穎(6669)早盤一度被打至跌停，Nvidia散熱風扇供應商奇鋐盤中股價也走弱。

儘管美國持續對大陸取得先進半導體晶片卡脖子，法人認為，雖然奇鋐身為Nvidia 3D VC的第二供應商，但目前只是要開始出貨，且除中東地區以外，全球AI資料中心建置軍備賽才起步，Nvidia的晶片仍處於供不應求，奇鋐今年下半年及明年營運可望進入高成長，預期新限制令對奇鋐影響有限。