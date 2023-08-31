俄羅斯因入侵烏克蘭遭到國際制裁，美國禁止大廠超微、英特爾、輝達等企業的產品銷售到俄羅斯，台廠台積電也跟進美國斷供晶片。根據外媒報導，俄羅斯晶片業發展大受衝擊，當地IC設計大廠Baikal傳出面臨破產，正在拍賣旗下資產。

綜合外媒報導，俄羅斯IC設計大廠Baikal因面臨破產危機，正在著手拍賣智慧財產權，預估其價值約4.84億盧布（折合約台幣1.6億），該公司執行長Andrey Evdokimov強調，智慧財產權轉讓並不會阻礙公司發展。

值得關注的是，Baikal自家Baikal-S處理器進行基準測試後，發現不是英特爾等同業的對手，至於該公司真正破產原因尚不清楚，外媒推測可能與母公司T-Platforms內部狀況不佳有關。

外媒此前報導，Baikal計劃將其策略轉向人工智慧行業的ASIC（專用集成電路），這可能是該公司首席執行官將拍賣視為機會的原因之一。