再過一個月就是中秋連假，台灣高鐵照例提前一個月於今（31）日起開放網路售票。由於高鐵每次連假預售票首日總是搶票搶得一蹋糊塗，台灣高鐵建議旅客可以從高鐵車次編碼選擇最適合車次，例如北高直達旅客就可以買1、2字頭，不要買6、8字頭車次，避開「站站停」又可以有效分流。

台灣高鐵停站模式約略可分為直達、跳蛙式跟站站停等3種，直達就是雙北三站（南港、台北、板橋）－台中－左營，頂多再增加一站台南；跳蛙式則是指不停部分車站的車次；站站停則是12站停好停滿。

高鐵車次編碼有3碼，1、2字頭是直達車，1字頭只停雙北三站、台中和高雄，2字頭則再多停嘉義跟台南；3、6字頭是跳蛙車，其中3字頭不停桃園、新竹、苗栗等3站，6字頭不停苗栗、彰化、雲林等3站；8字頭就是站站停。因此如果台北想去左營，搭1字頭的車最快；台北想直達台中，要選1、2、3開頭的車次。

值得一提的是，高鐵車次有3碼的是每天開，4碼的不是每天開，從3碼的第1個數字及4碼的第2個數字，就能分辨停站模式。例如高鐵0113車次是每天開的直達車次，只停雙北三站－台中－左營；高鐵1321車次只有周一到周四行駛，第2個數字3意味著該車不停桃園、新竹、苗栗等3站。