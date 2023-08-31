口湖鄉萡子寮漁港的大潮湧出港外，幾乎可陸上行舟。（民眾提供）

漁民來不及撤離，騎摩托車在海港附近戰海水。（民眾提供）

今（31日）晚將上演「藍月」加「超級月亮」的天文奇景，伴隨蘇拉颱風氣流效應，口湖鄉萡子寮漁港的大潮湧出港外，附近下崙村房屋被被海水灌入，速度之快超乎預料，比月初發生30年以來最大倒灌還嚴重。

今年8月適逢農曆有2次滿月的超級「藍月」，今（31日）更是地球與月亮距離相當近的超級月亮，超級藍月的滿潮比平時高，今年又特別高，口湖鄉萡子寮漁港8月4日爆發30年以來最大倒灌，海水沿著低窪處灌入民宅、加油站。

今日的超級藍月引發海水倒灌比4日更嚴重，萡子寮漁港海平面逐漸抵達陸地平面，不久海浪愈來愈洶湧，不到1小時就淹入民宅。

鄉長李龍飛、鄉代會主席王溪邊趕往勘察，李龍飛表示，緊急以村莊擴音器通知村民注意大潮嚴重，視情況考慮是否撤離。

李龍飛說，海水淹入福安橋就嚴重了，後方有幾千戶民宅，還有370公頃養殖區，依照以往經驗，今天還不會是最嚴重，2天後的潮位會更高。

李龍飛氣憤說，雲林縣海岸線在口湖鄉萡子寮是一個大缺口，縣府、中央都來勘查過，卻做不出任何改善，目前只能先找沙包來應急，日後再究責。