杏鮑菇是常見的菇類食材，不僅好吃，又富含許多營養。對此，高齡醫學內科醫師傅裕翔就分享吃杏鮑菇的4大好處，包括控制體重、幫助消化、富含蛋白質及維持血壓。不過他也提醒，由於杏鮑菇鉀含量較高，腎臟病人最好少碰為妙。另外，營養師蔡宜庭表示，杏鮑菇雖相較其它菇類可於冰箱存放較久的時間，但若已有黏液或變黃，建議就不要食用。

傅裕翔在粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文表示，無論是滷味攤或火鍋店，隨處都可見到杏鮑菇的身影，事實上，它有著豐富的營養，並介紹其4大好處：

1、控制體重：杏鮑菇低脂肪、低熱量，同時含有大量膳食纖維，食用它既能增加飽足感，又可降低熱量攝取，有助維持健康體重。

2、幫助消化：杏鮑菇含有大量膳食纖維，有助腸胃運動，使排便更加順暢。

3、高蛋白質：杏鮑菇富含蛋白質，有助修復身體組織，也是素食者除了豆類以外重要的蛋白質來源。

4、維持血壓：杏鮑菇含有豐富的鉀，能夠平衡身體的鈉，幫助穩定血壓。但醫師提醒，若患有腎臟疾病，由於需要遠離鉀，最好少吃為妙。

另外，營養師蔡宜庭先前也在個人網站推崇杏鮑菇的好，並提到挑選及存放重點。在挑選方面，她表示，應注意外觀完整、菇柄肥厚挺直且呈乳白色、摸起來有彈性、有菇類清香無酸味，切記別購買摸起來水氣太重的；存放則以冷藏為佳，雖然相較其它菇類，杏鮑菇可以放置冰箱久一點，但最好還是盡快食用，若已有黏液或變黃，建議丟棄。