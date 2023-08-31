鴻海集團創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，喊話國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲談整合，但郭、柯前天同場，傳出郭刻意提前到場，製造與柯同框畫面。民眾黨立委批評，霸王硬上弓、斧鑿痕跡太深，誰蹭誰，民眾自有公斷，喊話郭台銘，合作還是自然、正常一點，「不要整個撲過來」。

民眾黨立委邱臣遠今說，柯文哲原定就是7點到場，據了解，郭台銘原本安排8點到場，主辦單位都已經安排，但郭當天7點前抵達，所以就先上台致詞，「到底是誰調整、誰蹭誰，民眾自有公斷」。

邱臣遠表示，當天是計程車工會普渡活動，基於尊重主辦單位原則，並不是造勢現場，柯文哲尊重主辦單位，郭台銘在台上致詞，柯文哲也不可能進場分散媒體目光，但是柯文哲致詞時，郭台銘卻背對柯文哲，看來也不是非常尊重，也不是要合作的態度，「合作是對等尊嚴，合作不是合併」。

邱臣遠說，郭台銘必須要面對民意檢視，包括參選正當性、跟國民黨關係以及誠信問題，目前柯文哲是在野陣營民調最高的總統參選人，也是民眾黨正式提名的總統參選人，「當然一定參選到底之外，就是要團結一切可以團結的力量」，至於幕僚之間的聯繫，在野要整合，幕僚就要有良善的溝通。

民眾黨立委張其祿指出，大家可以看出斧鑿的痕跡，郭台銘緊迫盯人、坐在那裡，咖啡、奶茶、果汁也準備好，而且這不是兩邊正式要會談的場合，「直白說有點霸王硬上弓」。

張其祿認為，郭台銘如果真的要形成主流民意大聯盟，不是靠霸王硬上弓的方式就能達成，合作必須對等，如果急就章也是很危險，還用比較爭議性的幕僚，選民是用智慧的，任何事情斧鑿痕跡太深、太刻意的話，民眾都看在眼裡。

民眾黨立委陳琬惠喊話郭台銘，合作還是自然、正常一點，「不要整個撲過來」，柯文哲也講了，希望公開地坐下來談，不是在這樣的場合，硬是要把工會活動搞成造勢場合，其實不太禮貌。

由於郭台銘已經宣布獨立參選，仍積極促成在野陣營整合，被質疑恐違反總統副總統選舉罷免法中的搓湯圓仔條款。邱臣遠指出，郭台銘已經宣布參選總統，當然適用總統副總統選罷法，郭台銘與郭陣營必須要注意跟了解，政治跟商場不同，如果透過緊迫釘人、墊高自己的方式，人民不會接受。

邱強調，柯文哲已經通過民眾黨內提名，支持柯文哲參選總統到底，在野陣營裡面，柯文哲是民調最高，最有機會跟賴清德來做白綠候選人對決，基於這樣的基礎，要團結可以團結的力量。