員林分局分局長葉文啟指出，為確保學童上下學安全，員警落實執行護童勤務，除著重學童交通安全外，也特別留意在校外逗留或落單的學童。（員林警分局提供／吳建輝彰化傳真）

開學首日各地警察局為守護學童上下學時「行」的安全，啟動「護童專案」勤務，昨天彰化縣員林警分局莒光派出所員警在執行護童專案勤務時，在路上發現一名落單的少女，心想有異便上前關心，才發現其翹家而家屬正著急找人，主動將其帶回，並平安將其送返家，少女家人不斷致謝。

據了解，這名高中少女因不想開學，竟在開學當天凌晨12點左右翹家跑出去，家屬著急報警，警方透過手機定位鎖定其位置，剛好線上巡邏的員警發現落單少女，心想有異便上前關心，談吐過程中發現少女似乎溝通上有點障礙，因此主動將其帶回。

警方表示，經查發現少女的家人已經報案失蹤，連忙通知少女家屬來將其帶回，根據少女家屬說法，就讀高中的少女開學當天的凌晨就逃家，因為過去她曾有躲在家中的紀錄，持續找到清晨5點都找不到人，所以才報案。

警方說，因擔心少女逃家發生意外，因此透過手機定位發現其仍在住家附近，隨即派員展開地毯式搜索，線上警網很快在早上8點左右在少女家附近的騎樓發現她，並順利將其送回家裡，事後員警主動到訪並開導少女，建立自我保護觀念。

員林分局分局長葉文啟指出，為確保學童上下學安全，員警落實執行護童勤務，除著重學童交通安全外，也特別留意在校外逗留或落單的學童，民眾如發現可疑人士請立即撥打「110」，警方會立即到場處置，適時提供協助，以確保學童人身安全，每天都能展現純真、快樂的笑容。