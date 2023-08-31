苗栗火車站東站外牆去年10月因為颱風導致整片外牆剝落。（李京昇攝）

苗栗火車站是苗栗縣重要門面，但火車站東站去年10月因為颱風侵襲，導致東站外牆整片脫落，只剩1個「苗」字，歷經10個月，火車站東站外牆總算以嶄新風貌亮相，也加裝電子鐘，讓地方喜迎新門面。

台鐵局2012年將苗栗火車站改建為跨站式車站，並採綠建築設計，去年10月18日凌晨3點多，因尼莎颱風外圍環流影響，火車站東站約150平方公尺、矽酸鈣板與保麗龍材質的外牆，抵擋不住強風吹襲，整片掉落下來，所幸事發時間在凌晨，才沒有造成遊客受傷。

苗栗火車站方指出，修復經費約300多萬元，今年3月修復工程標出，工期約4個月，8月初東站外牆整理修復完工，為避免外牆有色差，將全面拆除舊外牆翻新，包括原先外牆有多朵大型桐花圖案，也改用不鏽鋼薄板呈現，同時加裝上電子鐘，方便旅客可以隨時知道現在時間。

原本東站外牆因為修復工程拉起封鎖線，站方即日起解除「禁止通行」，同時讓站體外牆以全新樣貌回歸，讓苗栗地方鄉親直說，「終於等到苗栗市門面回來了」。