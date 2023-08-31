櫃買中心提醒投資大眾，投資理財是一門長期的功課，要認清楚這條路沒有捷徑，一定要記住天下沒有白吃的午餐，想要避開層層地雷，首先就是多警覺、多求證。

對於手機收到的各種訊息、簡訊、Email等等，張大眼睛，不要隨意點連結、不要聽信陌生電話，別以為你手邊沒有進行投資，就不會成為詐騙的受災戶。面對日新月異的詐騙手法，就算是誤點釣魚網站連結，都有可能瞬間出賣你的個資與財產。

櫃買中心呼籲投資大眾，應透過合法業者進行投資，勿輕易相信來歷不明社群、簡訊或網頁廣告，投資前應停看聽，注意風險，審慎確認所做投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身財產安全。

如果懷疑自己或身邊親友正在詐騙集團的圈套中，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165，檢具相關具體事證提出檢舉。

櫃買中心也持續運用多元管道進行防制金融投資詐騙宣導，提醒投資大眾，審慎判斷投資訊息真實性，提升自身反詐騙防禦能力，近期也將推出防制金融投資詐騙有獎互動活動，有興趣之民眾，請密切注意櫃買中心官網訊息。