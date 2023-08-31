中鋼多年前就已進入動動車馬達的電磁鋼片領域，如今已是全球電動車領導品牌特斯拉供應鏈之一，而現在中鋼也開始積極尋找下一個特斯拉，中鋼董事長翁朝棟指出，該公司除了積極取得歐洲各大知名車廠的認證，未來規劃結合下 游業者，建立電動車供應鏈之外，有鑒於近年無人機產業發展迅速，也正在研究切入無人機領域，希望擴大中鋼利基。

而在節能減碳方面，翁朝棟表示每公噸還原鐵可減碳1.8噸，並減少焦炭耗能，中鋼已從馬來西亞進口6000噸還原鐵試用，確定高爐添加後取代鐵礦是有效減碳路徑，中鋼也已經與日本大型商社合作，最快年底可由阿曼取得50萬噸還原鐵（HBI）的提貨權。

翁朝棟指出，還原鐵和氫氣將是未來鋼鐵業的兩大戰略物資， 中東、澳洲、馬來西亞等都有礦產、氫氣等資源，是優先評估的地點，未來合作方向傾向與日本商社、在地礦商合作，除了提貨權外，也不排除建廠掌握資源。