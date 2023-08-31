中視新聞8月收視再創佳績，晚間7點的《中視新聞全球報導》多達28天收視穩坐第一，其中8月17日更飆高2.39（收視人口87萬），成本月新高。中視新聞堅持專業，加上「亮點新聞」做出口碑，贏得觀眾信賴與肯定，尤其家庭主婦族群、北部及宜蘭地區、中部及花蓮地區等分眾收視更是長期稱霸各台。

中視新聞團隊長久觀察觀眾偏好知識型內容，每日除了各線重要新聞，記者還會精心製作「亮點新聞」，貼近民眾生活與權益相關等議題，透過報導針對各種流傳消息給予解答，像是網路流傳新衣服沒洗就穿恐致癌，記者透過訪問皮膚科醫師，並教民眾如何清洗，藉由報導幫民眾解惑。

輻射話題也是大眾所關心，究竟吃什麼能夠抗輻射，記者透過新聞傳遞生活知識。另外新型態犯罪猖獗，有歹徒運用AI科技，在電話中錄下聲音，再拿音檔進行犯罪，這又該如何自保及預防。「亮點新聞」與民眾生活息息相關，不少觀眾深覺受用。

另外夏日正值颱風季，中視氣象預報也有亮眼收視，氣象主播戴立綱憑藉專業觀測天候，精準預報颱風動向及是否放颱風假，因此許多人長期信任中視氣象報導。

總統大選將在明年登場，選戰新聞向來也是中視新聞的強項，中視新聞今年也超前佈署，不光加重政治新聞及選情報導，招牌政論節目《庶民大頭家》自9月4日起也將調整為2小時，播出時間為周一至周五下午4點及晚間8點，提供最權威的評論。