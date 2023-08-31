看準中國新能源與高端製造的商機，近年來中東主權財富基金正成為中國資本市場一股不容小覷的力量。以阿布達比投資局、科威特政府投資局為例，根據資料顯示，截至今年二季度末，兩家機構合計進入55家A股上市公司前十大流通股股東名單。

大陸新浪財經報導，截至8月30日披露的上市公司半年報顯示，第二季度末，阿布達比投資局和科威特政府投資局分別在22家和33家A股上市公司前十大流通股股東名單中出現。在多家外資機構看來，經過調整後，多家A股優質公司迎來中長期佈局時點，其中，高端製造、新能源等板塊值得重點關注。

報導指出，近兩年，以阿布達比投資局、科威特政府投資局為代表的中東主權財富基金加快了對A股上市公司的投資力度。根據最新披露的上市公司半年報，截至今年第二季度末，兩家機構合計進入55家A股上市公司前十大流通股股東名單。相較於今年第一季度末，38家公司在第二季度獲得兩家中東主權財富基金新進或加倉。

具體來看，阿布達比投資局現身22家A股上市公司前十大流通股股東名單。科威特政府投資局則現身33家A股上市公司前十大流通股股東名單。

中信證券在研報中分析，中東主權財富基金傾向於相對高配與本國產業結構相關的製造業、公用事業、原材料與必選消費等。隨著中東主要經濟體產業升級戰略的推進，後續有望加大對新能源、先進製造等中國優勢產業的布局，與其本國發展戰略形成呼應。

貝萊德先進製造一年持有期混合基金經理鄒江渝表示，現階段對中國而言，內需與外需都處於相對復甦的狀態。「一方面，需求的溫和復甦會給汽車等受益經濟復蘇的板塊帶來較好的機會；另一方面，目前已經制動了一系列利好先進製造領域的產業政策，關鍵技術創新上也有一些政策支持。

在施羅德基金首席投資官安昀看來，中國製造業的競爭力依然堅實。根據施羅德集團經濟學家的測算，考慮勞動力年齡結構、基礎設施、勞動生產率提升和政策友好性等多種因素，未來五年中國的製造業競爭力依然有望在新興市場中名列前茅。

惠理投資基金經理廖欣宇認為，如果大陸政府有更多政策推出，經濟恢復速度會更快。消費、網絡、高端製造和新能源等板塊的優質公司具備較好的投資機會。