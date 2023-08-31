生成式人工智慧（AI）快速發展，例如ChatGPT，對全球產生巨變，雖可提升工作效率，但也有侵權疑慮。行政院會今日通過公部門生成式AI參考指引，未來各機關可視業務需求訂出相應規範；閣揆陳建仁指出，AI發展瞬息萬變，但法制仍需與時俱進，數位部應帶頭建立相關規範及教育訓練機制。

根據「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」，重點包括使用生成式AI做為執行業務或提供服務輔助工具時，應適當揭露；製作機密文書資料應由業務承辦人員親自撰寫，禁止使用生成式AI；各機關不可完全信任生成式AI產出的資訊，也不得以未經確認的產出內容，當成行政行為或作為公務決策的唯一依據。

此外，生成式AI產出資訊，須由業務承辦人就其風險進行客觀且專業最終判斷，不得取代自主思維、創造力及人際互動；業務承辧人不得向生成式AI提供涉及公務應機密資訊，也不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務或個人資料問題，封閉式地端部署生成式AI模型，必須確認系統環境安全後才能依機密等級分級使用等。

該指引今日正式通過行政院會，即起生效。行政院發言人林子倫轉述，陳建仁表示，生成式AI可取代部分腦力，相關應用非常重要，但對國人、社會、個人及國家安全帶來的潛在風險與衝擊，更需由科技、產業發展、人才及治理等各方面積極布局並正面因應挑戰。

陳建仁指出，現階段提出各行政機關使用生成式AI的基本原則，有助各機關對生成式AI有一致認知及正確使用，值得肯定。但AI發展快速，法制仍需與時俱進，應持續觀察全球AI發展趨勢與因應作為滾動修正該指引，各部會也可視業務需要訂定相關規範或內控管理措施，數位部應帶頭建立相關規範及教育訓練機制，秉持負責任及可信賴的態度，並保有自主思維及創造力，使民眾對政府施政更加信任。

至於AI基本法何時推出，國科會副主委林敏聰強調，原則是「先指引後法律」，沒有立法時間表，將持續評估國內外法規和發展，在適當情況下讓AI基本法往下走。