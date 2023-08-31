南台灣的舞林盛事「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」將於本周六於高雄流行音樂中心海音館進行決賽，本次賽事共吸引548名舞林高手參賽，年紀最小的挑戰者才8歲，還有來自波蘭及白俄羅斯的選手；Breaking Battle組的冠軍更能直接晉級9月9日運動發展局舉辦的國際霹靂舞大賽；連續兩周的盛大街舞賽事將讓高雄風起雲湧。

今年BATTLE賽事結合運動發展局9月9日高雄霹靂舞國際大賽，Breaking組的冠軍選手可直接取得參加資格。（圖片來源：高雄市青年局提供）

今年三大精彩賽事共有排舞競賽、Battle競賽以及K-POP即播即跳。排舞賽共有學生組11組、成人組12組進入決賽；FreeStyle Battle競賽有來自全台各地70人報名，還有波蘭選手參賽，Breakinge Battle競賽則有26人報名，一名選手來自白俄羅斯；K-POP即播即跳則有60人報名，年齡最小的參賽者李小妹妹才8歲，幼兒園中班時第一次到舞蹈教室，看到好多小朋友在跳舞，她很想參與，就跟著一起跳，從此便迷上K-POP，這次除了報名個人賽，她的團隊BBS KIDS也進入排舞賽學生組決賽，她說：「我真的很喜歡跳舞，之前參加過很多比賽，就算決賽當天要面對很多大哥哥大姊姊，我也不會緊張，希望可以和大家一起玩。」

本屆賽事年紀最小的參賽者李小妹妹（前）才8歲，她很期待決賽當天和大哥哥大姊姊交流。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局局長張以理表示，街舞文化已經從次文化逐漸成為青少年的主流文化，為了打造高雄成為友善街舞文化城市，上周末青年局也在美濃辦理街舞夏令營，由專業講師親自到高雄東九區指導，獲得學生熱烈迴響，彰顯出街舞受到年輕人歡迎的程度，也期許「雄爭舞鬥國際街舞大賽」能夠成為全國最具指標性及最盛大的街舞大賽。

青年局長張以理（左二）與運發局長侯尊堯（右二）上周末分別在美濃舉辦街舞夏令營及滑步車競賽活動，共同為均衡城市運動發展努力。（圖片來源：高雄市青年局提供）

主辦單位高雄市青年局表示，本屆雄爭舞鬥決賽將於9月2日在文化局所轄的高雄流行音樂中心海音館舉辦，海音館有造價上億元的沉浸式音響、無設限伸展式舞台，硬體設備及運作效能皆非常出色，是街舞賽事的最佳場地。各項賽事於下午2時陸續展開，歡迎大家進場幫喜愛的選手加油，總決賽從晚間6時開始比拼，賽後並邀請目前國際成績最好的台灣街舞團隊「築夢者」、有「Locking小王子」之稱的許凱皓擔任表演嘉賓，連最萌、最可愛的高雄吉祥物「高雄熊」也被街舞大賽的活潑熱力吸引，準備到現場「參一咖」大秀呆萌舞技，要跟眾多舞林高手尬舞。

「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」歡迎全國民眾索票進場，為支持的參賽選手加油打氣。（圖片來源：高雄市青年局提供）

今年活動最特別的是，為了配合巴黎奧運將霹靂舞列為競賽項目，本次Breaking Battle組的冠軍選手可直接取得運動發展局9月9日高雄霹靂舞國際大賽種子選手資格。高雄銀行及高雄捷運多方單位資源，共同促成此次國際級的街舞競賽，為喜愛街舞的青年提供表演舞台，也同時與國際街舞發展潮流接軌。 全國民眾皆可索票進場，只要加入高雄市政府青年局line@（@youth.kcg）帳號，瀏覽活動選項點選報名後填寫資料，即可完成索票。