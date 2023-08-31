中華電總經理林昭陽表示，對於遠傳(4904)併亞太電(3682)、台灣大併台灣之星都是給予祝福，更是樂觀其成，相信在兩宗合併案完成後，台灣電信產業變成三家，不論對台灣的電信產業，或者是電信產業支撐的數位產業都是良性的。當然在競爭上，還是「同業爬山、各自努力」，以中華電立場來看，除祝福其他業者外，最重要的還是做好自己本分，讓客戶滿意。

以中華電來說，林昭陽點出3項優勢，首先就是品質，中華電在國際測速機構的評測中，多次獲得肯定；再者，就是中華電將網路建設做出陸海空整合，打造全面性涵蓋，當然，也會隨時關注客戶經驗，有信心中華電得網路是最安全的；最後，就是通路涵蓋，中華電現在全台直營門市達447家，加盟也有244家，總計將近700家的服務據點，還有數位門市，整體服務網絡縝密。

截至7月底，中華電行動通信總客戶數達1289.8萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續31個月成長；光世代寬頻用戶數為377.0萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達117.4萬戶；MOD客戶數則達205.7萬戶。