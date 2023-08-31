前台北市議員李新2017年墜樓身亡，李新生前女友郭新政後來拍了「誰摔死了李新」系列影片，影射前立委羅淑蕾是幕後凶手，羅認為內容不實，自訴郭、盛竹如誹謗罪，一審判2人無罪，但台灣高等法院就關於郭新政、盛竹如被訴散布文字誹謗罪（黑道事件、變造證據部分）及郭新政被訴公然侮辱罪部分，改依誹謗罪將郭判刑4月，公然侮辱罪判罰金8000元，盛竹如誹謗罪判拘役50天，都可易科罰金。

高院認為，盛竹如是國內具知名度之電視台新聞主播，收費擔任該系列影片之主持人，卻一再辯稱：「我本於台灣第一個新聞主播的身份」、「基於主觀合理的確信」、「主播只播新聞不用查證」、「時間過的太久了」、「我年紀也已經83歲，記不太清楚我做了什麼查證」云云，顯然對於影片中所指涉之人事未盡任何查證之責。郭新政任由其臉書粉絲專頁出現辱駡、形容羅女為狗之侮辱性言詞，已符合公然侮辱之構成要件，因此撤銷一審無罪判決，改判2人有罪，

羅淑蕾自訴指出，郭等人在影片中影射她利用立法委員身分，對李新進行政治、司法迫害，最終導致李新墜樓身亡，另還指她結合黑道，介入珠寶交易，內容不實，損害她的名譽，因而提告。

郭新政另於2019年2月間推出《Part9潘朵拉的盒子打開了》影片，揭露國泰世華銀行副總莊秀珠與羅淑蕾的電話錄音，指莊配合羅的要求，故意在3張台支本票上漏蓋章，10月10日在臉書上指羅淑蕾是「吹狗蕾」，這兩部分也遭羅提告。