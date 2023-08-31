為了推廣循環再利用的環保觀念，新北市環保局與市級單位合作，將在9月舉辦多場「循環再使用 文創市集找二手好物」活動，現場除了許多優質二手物店家共同參與，民眾也可以攜帶狀況良好的二手玩具或書本到場兌換環保好物，賦予二手物品新生命。

二手市集活動將於9月2日於三重中山橋下率先登場，隨後將在9月8日到10日，開拔轉往淡水捷運站2號出口，除了讓民眾前往挖好康，現場還有彩繪環保袋活動，讓民眾手繪製作屬於獨一無二的環保袋，加入源頭減量的行列，用行動愛地球。

環保局說明，本次「循環再使用 文創市集找二手好物」活動結合資源循環、教育及公益概念，邀請二手書、二手衣物、二手文創飾品等各式店家參與，現場更有玩具及書本回收服務，民眾可將家中狀況良好的玩具或書籍帶至活動現場，依數量換取實用環保好物，活動後環保局將募集到的二手物品提供給相關單位媒合予需要的機構或弱勢族群，除了賦予二手物新生命外，更可以透過環保做愛心。

環保局表示，新北市透過許多管道促進物資循環，減少資源浪費並推廣源頭減量的觀念，如2011年成立的「幸福小站」，就將民眾家中外觀功能良好的二手電器傢俱媒合給弱勢族群，讓物資生命能夠延續，迄今已媒合超過3萬件二手傢俱。

另外，新北耶誕城也自2015年起結合「耶誕環保挖寶趣－跳蚤市場活動」，去年共吸引約3萬5000人共襄盛舉，募集的二手物品更超過1萬件，減少約16.5頓的垃圾量。

環保局補充，每年底的耶誕環保跳蚤市場活動物資，是清潔隊從日常收到的回收物品中，挑選出輕微損壞但功能正常者，經修繕後讓有需要的人帶回家，所得善款則納入新北市愛心大平台幫助弱勢，一舉數得。