羅志祥《2023 羅志祥世界巡迴演唱會 EVOLUTION》今（31）宣布全新計畫，將於下半年率先唱遍五大城市，分別為深圳、廣州、重慶、南京、上海！自疫情後已許久未至這些好久不見的城市，羅志祥表示心情除了興奮外，更多了感動，因為能看到許多熟悉的歌迷朋友，也預告將在演出獻上驚喜給大家，一定讓所有人都聽得盡興。相關售票資訊請鎖定「華納音樂」、「羅志祥 SHOW LO」官方社群。

繼2023年7月《2023 羅志祥世界巡迴演唱會 EVOLUTION》在台北舉辦首場演出，緊接著羅志祥宣告全新場次，將把演唱會最震撼的視覺聽覺感官衝擊，以及他飛翔般的唱跳功底駕馭各種舞姿、肢體與獨特沙啞又高亢的聲音，完整呈現在睽違許久的樂迷眼前！首波他將搶先在深圳、廣州、重慶、南京以及上海演唱，消息一出即讓早已敲碗已久的歌迷們直呼蓄勢待發準備搶票。

將前進久違的城市開唱，羅志祥表示：「真的特別興奮，很開心可以跟歌迷朋友們見面，現在目前先公佈五場，之後會陸續再公佈其他場次！要請其他城市的朋友們再等等我們，很快就有好消息了。」他透露，這次演唱會將比照台北，經典歌必備外，也會演出舞曲、快歌，最期待歌迷們的尖叫聲能掀翻屋頂。

許久沒看到各城市歌迷的羅志祥提到最難忘的事，即是感動每次抵達機場時，來到現場迎接自己的歌迷，他說：「不只是他們對我的支持，他們在機場的秩序也是讓很多人都讚賞的，是很讓我驕傲的一群歌迷們。」除此之外，嗜吃美食的羅志祥對各城市的美食也念念不忘，他分享：「以前錄綜藝的時候真的是到處吃，但現在清單還沒列好，歡迎大家私訊推薦我。」