恩古瑪（Brice Oligui Nguema）過去是中非國家加彭強人領袖底下忠心耿耿的將領，卻於今天的軍事政變中背叛了強人之子。

法新社報導，軍事政變終結了彭戈家族（Bongo family）55年統治之後，恩古瑪這位經驗豐富又廣受同袍愛戴的精銳共和國衛隊領袖，以勝利之姿被軍隊高高舉起，

加彭政變領導階層於26日爭議性大選過後發動政變，推翻以64.27%得票率贏得第3任期的阿里．彭戈（Ali Bongo Ondimba），接著指派恩古瑪出任過渡總統。

恩古瑪據說行事謹慎隱密，高階軍官們在國營電視台宣讀前3項政變聲明時並沒有他的身影。

但當阿里．彭戈被軟禁在家，恩古瑪則成了非洲最新一位軍事領導人；此時，首都自由市（Libreville）和經濟樞紐讓蒂爾港（Port-Gentil）街頭都有歡欣鼓舞的慶祝活動。

48歲的恩古瑪，父親是加彭主要民族「芳族人」（Fang），但他小時候大部分時間是跟著母親在彭戈的大本營上奧果韋省（Haut-Ogooue）長大。

恩古瑪實力首次獲得肯定，要追溯到他擔任前總統彭戈（Omar Bongo）隨從武官期間。彭戈正是剛被推翻的阿里．彭戈的父親，他鐵腕統治加彭近42年，2009年去世。

彭戈所屬的加彭民主黨（PDG）一員以匿名方式表示，恩古瑪「極為熟悉加彭的軍事機構，是優秀的軍人，在良好的軍校受過訓」，包括摩洛哥的麥克尼斯皇家軍事學院（Meknes royal military academy）。

一個與他關係親密的同事告訴法新社，恩古瑪是老彭戈很貼身的人，從2005年起便一直跟隨他，直到他在巴塞隆納（Barcelona）一家醫院去世為止。

然而，阿里．彭戈2009年當選、接替父親的總統職位後，恩古瑪就被冷落一旁，並開始在加彭駐摩洛哥和塞內加爾的大使館擔任武官，前前後後共10年。

2018年他勢力再起，不但取代阿里．彭戈的同父異母兄弟佛瑞德里克（Frederic Bongo）成為共和國衛隊的情報首長，更於6個月後晉升為將軍。

這位禿頭、有著強健體格的將軍，自2019年以來一直是共和國衛隊這支加彭最強大軍隊的首長。知情人士表示，恩古瑪充滿魅力且備受愛戴。

身為加彭維安部隊的基石，恩古瑪敦促小彭戈改善他部下的工作和生活條件，包括設備升級、資助軍人子女學校，並翻修居住空間。

根據加彭民主黨消息來源，種種措施讓恩古瑪贏得同袍的尊敬和贊同。

這名消息來源說，恩古瑪「話不多，但備受部下讚賞。他是尤利烏斯．凱撒（Julius Caesar），而尤利烏斯．凱撒關心軍團士兵過得好不好」。他指的是後來集大權於一身的凱撒大帝。

這位前同袍稱讚恩古瑪「是一個有良心的人，從不提高嗓門吼人，傾聽每個人的意見，並系統地尋求妥協方案」。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1120831