蔡英文總統（左）31日出席「112年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，並一一頒發獎座給得獎人員及單位。（范揚光攝）

蔡英文總統今（31）日上午出席「112年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，肯定國軍的辛勞及貢獻。其中網路節目《木曜4超玩》主持人、藝人邰智源也現身領取「敬軍模範」，引發現場不少騷動。

蔡總統今親自頒發包括國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻獎、推動全民國防教育考核績優評鑑、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等7類196個獎項。總統首先頒發國軍楷模獎等獎項，並提到再過幾天就是9月3日「軍人節」，她要恭喜獲得表揚的國軍楷模、模範團體主官，還有全民國防教育的貢獻者。軍人節只有一天，但國軍保家衛國是365天，不分晝夜，更沒有假日。她要代表國人，向所有國軍弟兄姊妹表達最誠摯的感謝。

據《風傳媒》今報導，邰智源以麥卡貝網路電視節目主持人身分出席，領取「敬軍模範」，此外，被譽為「國防部史上最強發言人」的前陸軍少將羅紹和則以中華安得烈慈善協會執行長身分，領取「敬軍模範」獎項。

總統致詞時指出，國軍是國家安全的守護者，政府也要給國軍最大的支持。明年度的國防總預算達到6,068億，創下歷史新高。國軍營舍的環境正在持續改善，總共103案、222棟的「興安專案」計畫，到明年底就會完成90案，可以讓超過6萬名國軍有更舒適的生活環境。

總統進一步表示，政府這幾年推動國防改革，強化訓練內容，也提升後備戰力，更落實國防自主，除了確保國家的安全，更向世界展現我們守護民主自由的決心。這是每一位國軍同袍努力的結果，無論是今天的得獎者或是堅守崗位的弟兄姊妹，「我們的日常生活，因為有國軍的守護而安心，我們的國家，也因為國軍的付出而強大」。