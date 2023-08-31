日本福島核汙水24日正式排海，中國、韓國出現「搶鹽潮」，台灣近日也出現類似現象。原能會今日在行政院會強調，吃碘鹽無法防範輻射，且食鹽結晶含水量低，沒有含氚汙染問題；行政院發言人林子倫也呼籲，為了身體健康，食用鹽適量即可，政府會嚴格把關國人食品安全，民眾不需要過度恐慌。

原能會綜合計畫處長李綺思報告指出，吃碘鹽無法達到防止輻射的功能，且食鹽的結晶含水量極低，所以也沒有含氚汙染問題；當前我國的原料及產品主要來自澳洲天然鹽，且台鹽有定期送檢，都符合安全標準。他重申，台灣食鹽輻射汙染的風險極低，且供應無虞，民眾無需搶購，將持續關注物價波動，將嚴查囤積或哄抬物價情形。

行政院發言人林子倫指出，目前台鹽定期送檢的食鹽都安全無虞，且沒有輻射超標的情形，對於部分賣場出現搶購現象，事實上，台鹽目前庫存都相當充足，會持續機動因應國內市場需求，經濟部也協調台鹽提高相關產量，民眾不用擔心。

林子倫呼籲，為了身體健康，食用鹽適量即可，不用過量也不用囤積，政府會持續監測各項數據，嚴格把關國人食品安全，不需過度恐慌。