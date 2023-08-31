本季大聯盟將進入衝刺階段，各獎項的候選人也呼之欲出，美媒《Yardbarker》作家吉德雷（John Gidley）也針對美聯賽揚獎點出5大潛在獲獎人選，洋基王牌寇爾（Gerrit Cole）力壓群雄，被看好奪下生涯首座賽揚獎。

吉德雷點名水手二年級生柯比（George Kirby），其精準控球讓他眼睛為之一亮，本季柯比只投出14次四壞球保送，在大聯盟所有至少先發登板25場的投手中最少，本季自責分率3.28、三振數142次。

一向節儉的光芒難得花大錢，去年休賽季開出3年4000萬網羅艾弗林（Zach Eflin），事後證明這是筆成功投資，艾弗林本季拿下13勝並列美聯第一，頂起王牌麥克拉納漢（Shane McClanahan）報銷後遺留的空缺。

過去只有1位球員能連續3季達陣200K，藍鳥強投高斯曼（Kevin Gausman）近年化身三振機器，本季寫下10勝8負、自責分率3.30，本季領先全美聯的202K更能加深投票者印象。

卡斯提歐（Luis Castillo）是這份榜單中現身的第2位水手球員，自從擺脫悲慘的2021年並離開紅人後，卡斯提歐表現一帆風順，本季3.01自責分率美聯第3低，飆出181次三振、只有38次保送，有望自賀南德茲（Felix Hernandez）後，再有水手球員獲獎。

2001年「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）拿下生涯第6座賽揚獎，洋基便和這項投手最高榮譽就此無緣，這讓吉德雷感到相當驚訝，不過他認為5度在賽揚獎票選前5的寇爾有機會打破魔咒，本季寇爾手握7成33勝率，拿下12勝4負、累積188K，2.95自責分率是美聯次低。