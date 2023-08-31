民進黨總統候選人暨副總統賴清德競選歌曲今上線； 7 月份民進黨全代會，兩首競選歌曲《挺台灣應援曲》、《路 2024-勝選版》首度曝光，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，兩首歌曲今上線各大串流平台，兩首以截然不同的曲風，唱出2024大選團結的意象，一起延續和平，大聲喊出挺台灣的聲音，讓世界看見台灣。

郭雅慧指出，賴清德兩首競選歌曲今在 Spotify、KKbox、Apple music、YouTube music 等串流平台上線，《挺台灣應援曲》的創作及演唱由許大俠、魏買加共同完成。這首歌曲結合賴清德喜愛的棒球元素，以棒球應援為概念發想，輕快的節奏與曲風，融入應援口號「我挺我的台灣，挺台灣！」、「We are Team Taiwan！」，搭配擊鼓聲，氣勢磅礡，青春洋溢，有別於一般競選歌曲，7月份民進黨全代會以《挺台灣應援曲》作為候選人出場音樂，立馬吸引全場目光，受到熱烈迴響。

郭雅慧說，《挺台灣應援曲》以清脆的擊球聲開場，象徵強棒出擊，塑造台灣隊迎向2024大選的團結意象。這場選舉如同棒球比賽，是世界看見台灣的主場時刻，面對威權主義的挑戰，國際民主盟友都紛紛為台灣應援，所以更要團結一致，在這關鍵一局，為台灣贏得勝利，讓實力堅強的主帥戰將，帶領民主大聯盟的強棒選手，堅定守護民主，沉著應對每個變化局勢，共同創造繁榮，一起延續和平，大聲喊出挺台灣的聲音，敲出高飛長遠的全壘打。

另一首競選歌曲《路 2024-勝選版》，其實原版在 2019 年就已相當具有知名度，謝銘祐更因《路》一曲，一舉獲得第 31 屆金曲獎最佳作詞人獎、最佳單曲製作人獎。郭雅慧說，此次改版重製的《路 2024-勝選版》，不只包含原版的台語，更融入客語、阿美語，呈現台灣多元的文化，並由謝銘祐及黃珮舒以不同語言交錯演唱，配上悠揚的旋律，扣人心弦。

郭雅慧說，就像歌詞所說「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，台灣，是勇敢堅韌的自由之島，在面對挑戰時，同島一命，不分世代、不分族群，團結堅定地守住民主的家園，邀請台灣人民一起帶著光榮與自信，和民進黨一步一步穩健前行，走向世界舞台，走出屬於台灣的路。