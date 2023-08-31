台中榮總急診部自前年起應用超音波定位神經阻斷術，協助骨折病患的疼痛感明顯降低，且維持8小時以上止痛，緩解病人疼痛也減緩醫護負擔。（潘虹恩攝）

許多民眾常因骨折送往急診治療，疼痛指數高達「10分」無法忍受，但候診期間常令病患疼痛難耐。台中榮總急診部自前年起應用超音波定位神經阻斷術，協助骨折病患的疼痛感明顯降低，且維持8小時以上止痛，緩解病人疼痛也減緩醫護負擔。

日前71歲吳小姐因跌倒骨折送往中榮急診治療，由於實在疼痛難耐，施打神經阻斷術後，疼痛大幅減緩。中榮急診部醫師鐘國禎指出，傳統對病患急性疼痛多使用口服或點滴型的止痛藥，兩者藥物需經全身循環才能止痛，但是臨床上偶而會出現頭昏，低血壓，嘔吐，腸胃蠕動變慢等副作用，醫護人員除觀察疼痛改善外，還要注意是否有副作用發生。高齡病患甚至曾出現瞻妄，或是腎功能不好的病人因藥物代謝慢，曾發生昏睡3天的案例。

鐘國禎說，台中榮總急診部廣泛應用超音波定位神經阻斷術，透過超音波影像引導定位，由醫師注射局部麻醉藥物，阻斷傳送疼痛信號的神經，進而減少疼痛感知，也避免口服或針劑止痛藥的全身副作用。

鐘國禎表示，中榮急診室自前年開始發展神經阻斷術，已完成超過500例股神經阻斷。在統計上，股骨骨折的病人剛來到急診的平均疼痛分數是7.1分，打完神經阻斷後可減少4.8分，而使用常規止痛藥只能減少2.7分，效果是優於常規的止痛藥。

鐘國禎說，病人下次再需要止痛介入的時間平均落在8.7小時後，優於常規的止痛藥。整體來說，有使用超音波股神經阻斷介入止痛的病人，急診治療的過程中可減少護理人員給止痛藥1次以上，也意味可減少再評估的次數。這樣減少醫護工作負擔，精準快速有效緩解病人疼痛，銜接到後續的手術治療，效益顯著。