本屆賽事年紀最小的參賽者李小妹妹（前）才8歲，她很期待決賽當天和大哥哥大姊姊交流。（高市青年局提供）

國際街舞大賽9／2決戰高雄，最小挑戰者年僅8歲最愛K-POP。（高雄市政府青年局）

高市府青年局主辦「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」9月2日將決戰高雄流行音樂中心海音館，此次吸引548名武林高手參賽，其中年紀最小挑戰者為8歲的李小妹妹，她從小就迷上K-POP，這次除報名個人賽，也參與團體賽。

高市青年局長張以理（左二）與運發局長侯尊堯（右二）上周末分別在美濃舉辦街舞夏令營及滑步車競賽活動，共同為均衡城市運動發展努力。（高市青年局提供）

青年局長張以理指出，今年3大精彩賽事共有排舞競賽、Battle競賽以及K-POP即播即跳，排舞賽共有學生組11組、成人組12組進入決賽；FreeStyle Battle競賽有來自全台各地70人報名，還有波蘭選手參賽，Breakinge Battle競賽則有26人報名，1名選手來自白俄羅斯，Breaking Battle組冠軍更能直接晉級9月9日運動發展局舉辦的國際霹靂舞大賽。

近年K-POP風潮席捲全球，K-POP即播即跳組別有60人報名，年齡最小的參賽者李小妹妹才8歲，她打從幼兒園中班時，一次到舞蹈教室，看到好多小朋友在跳舞，她很想參與，就跟著一起跳，從此便迷上K-POP。

李小妹妹這次除報名個人賽，她所屬團隊BBS KIDS也闖進排舞賽學生組決賽，她直說，「我真的很喜歡跳舞，之前參加過很多比賽，就算決賽當天要面對很多大哥哥大姊姊，我也不會緊張，希望可以和大家一起玩。」

青年局說明，本屆雄爭舞鬥決賽將在9月2日高雄流行音樂中心海音館舉辦，海音館有造價上億元的沉浸式音響、無設限伸展式舞台，硬體設備及運作效能皆非常出色，是街舞賽事的最佳場地。

各項賽事將於當天下午2時陸續展開，青年局歡迎大家進場幫喜愛的選手加油，總決賽從晚間6時開始比拚，賽後並邀請目前國際成績最好的台灣街舞團隊「築夢者」、有「Locking小王子」之稱的許凱皓擔任表演嘉賓。