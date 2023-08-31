警方查扣識別證及印章收據等證物。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市林園區1名59歲婦人碰上投資詐騙，她先後已經投入534萬，準備出金時對方又要她繳170萬，這時她才驚覺是遇上詐騙集團而報警，日前她與對方約好在家中面交，警方於屋內屋外部署警力，一看到假扮投資專員的西裝外套男準備將錢拿走時，員警一擁而上將他壓制，訊後依法送辦。

今年6月份，林園區1名59歲陳姓婦人，於在網路上看到投資廣告，加入一個投資LINE群組，緊接著就是一連串誘騙投資股票等詐欺行為，陳姓婦人先後已經給出534萬，想提領盈餘時對方又要求她支付佣金，這才驚覺受騙，趕緊向林園分局報案。

林園派出所獲報後，立即與偵查隊共組專案小組，23日嫌犯再與陳婦約定在家中面交新台幣170萬元，專案小組先部署警力埋伏，待該名穿著西裝外套，假扮投資公司業務專員準備將錢拿走時，埋伏員警立刻從廚房衝出來，大喊：「不要動！警察，配合一下」，經查該名車手為34歲李姓男子，當場查扣手機、識別證及印章收據等證物，偵訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。