越南政府宣布8月15日起開放電子簽證，讓原本台幣要價近5000元的簽證費用，一下減少成約800元（25美金），不僅申請流程便利，還可省一大筆費用，對旅客更具吸引力。根據易遊網調查，開放電子簽2周，越南機票已有超過3成的預訂成長，且熱度持續攀升中。

殖民色彩濃厚、有東方小巴黎之稱的越南，擁有眾多人文薈萃的古城景點，也不乏令人驚嘆的自然奇景，加上機票、住宿費用親民，吸引越來越多民眾赴越南旅行。

易遊網指出，目前台灣直飛越南的航點，主要為胡志明市、河內與峴港，10月底前的夏季航班每日都有航班規劃，且有多家航司飛行，航班充足、票種選擇多。

票價方面，以傳統航空來看，飛胡志明市含稅7000到1萬元不等，整體漲幅較2019年同期相比約漲2至3成，是3個航點之中票價漲幅最大的；河內票價則坐落7至9000元，漲幅約1至2成；峴港票價則是最低萬元有找。

除了具競爭力的票價優勢外，越南飯店更以高CP值聞名，眾多國際品牌酒店或是4、5星級飯店的價格，約是台灣同等級飯店的一半。

例如有東方夏威夷之稱的峴港，美溪沙灘、巴拿山佛手金橋、粉紅大教堂等匯聚自然與人文景點，成為越南旅遊的人氣新興城市，吸引眾多國際品牌飯店進駐，重點是以超甜價格就能入住高檔飯店，享受一趟高貴不貴的海灘度假。

易遊網表示，11月至3月是越南最佳旅遊季節，公司將不定時釋出機票優惠，即日起也釋出最新一波APP訂房折扣碼，海外訂房結帳輸入「book500」，單筆滿5000元即可現折500元。