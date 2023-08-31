113年度國防部預算案今送抵立法院，明年整體國防資源6068億元，約佔GDP比例2.4％，最後確定數字將在立法院審議完成後定案。民進黨立委蔡適應表示，明年國防資源在特別預算挹注下再創新高，整體而言屬於穩定中求進展，但因應解放軍頻繁擾台，作業維持費比例反而降低讓人較難理解。

國防部明年編列4312億元，佔中央政府總預算14.96％，加計非營業特種基金719億元，以及中央政府新式戰機採購特別預算452.5億元、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算489.6億元。

蔡適應分析，以「三區分」來看，人員維持費1696億元、作業維持費1310億元、軍事投資費1306億元，其中人維費佔比39.3％連四年下降，佔比已經相當好轉，不過因應三軍載台老化和解放軍頻繁海空擾台活動衝擊下，作維費比例反而降至30.4％確實讓人較難理解。

蔡適應說，明年因為有許多持續案漸漸進入付款高峰，除各型無人機外沒有新增太多指標性個案，初級教練機和潛艦後續艦也都尚未編列，不過在潛艦原型艦文字中確有出現一行耐人尋味的「原型艦先期優化作業」。

蔡適應表示，其他執行中的案子許多也都有新進度，像是沱江級巡邏艦量產艦會加速在在明年上半年完成剩下5艘的開工，輕型巡防艦原型艦也會在明年初開工完畢，而首批2架F-16 C／D Block 70明年會在美國交機；若一切順利，第一批38輛M1A2主力戰車明年底也有機會運抵台灣。

蔡適應說，在憲兵部分，明年預計啟動兵力結構調整並新增兩個營，後備指揮部亦將新增十個後備旅。此外，2024年起台灣恢復一年期義務役，首批（陸軍第2226梯）役男會在明年1月25日入伍，蔡適應呼籲國防部務必把握這四個月的時間，完成所有周邊規畫及配套措施，尤其《義務役服役期間提繳退休金條例》目前行政院尚未函請立法院審議，考量後續的立法程序需要時間，這部分也應加緊腳步。