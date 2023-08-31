教育部主辦「全國大學校院積體電路設計競賽」類比電路設計組，全國共109隊、198位好手報名參加，台灣師範大學電機工程學系教授郭建宏指導碩士班學生陳家豪與吳彥儒榮獲冠軍。另外，吳子帆與郭彥霆也獲得第3名的佳作，以及謝依庭與趙祐獲得設計完成獎。

「全國大學校院積體電路設計競賽」分為兩階段舉行，類比電路設計組第一階段初賽共109組、198人參加。3月29日初賽從上午8時30分到晚上20時30分止，要求電路設計布局前模擬與布局後模擬，都要符合性能規格要求才能入圍。本次入圍類比電路設計組決賽的團隊，共有28組、55人，郭建宏所帶領的「混合信號積體電路實驗室」共報名9組，其中8組入圍決賽，包含大學專題生，表現都相當優秀。

郭建宏表示，學生除了課堂上的學習外，平時學長姐會借用教室教導所學內容，上機實際模擬與佈局，同時練習往年的競賽題目，打好學習基礎。

郭建宏提到，這幾年來，實驗室的碩士生及大學專題生，表現都不錯，前年也曾有第 2名優勝的佳績。今年這群學生有往年實驗室打下的基礎，學習更加認真，能在這麼多優秀的大學院所中脫穎而出，讓人深感欣慰，也不負他們平時努力的付出。

吳彥儒說，一共參加了5次IC設計競賽，經歷了一個充滿挑戰和起伏的過程，最終第5次競賽終於獲得特優獎。他感謝組員的貢獻和努力，這次競賽獲得成功是參賽隊員共同的榮譽，一起度過難關，並實現目標。最後，更特別感謝郭建宏老師，在整個競賽的準備過程中，給予了他們指導和鼓勵，使得他們在競賽中取得如此出色的成績。

陳家豪指出，感謝比賽中每位參與的人員，能在這樣有意義的競賽中，與箇中好手相互切磋與成長，進而獲得特優獎項，對他而言，除了是無比榮耀，也是在學習IC領域中的肯定，未來，他將帶著熱情與初衷茁壯自己、追求卓越，相信成功便會隨之而來。