歐洲央行現在正在辯論九月是否要加息，來抑制高通膨，或著是基於成長前景的疲弱，暫停升息。

「我們需要對自己的決定非常謹慎，因為已經做了很多工作」，Centeno在論壇上表示，「此外我們知道，即使暫停之後，金融緊縮狀況仍將繼續下去」。

Centeno說：「只有通膨來到2%，我們才能說工作已經做完。因此我們需要明確表達，這是一個持續的過程」。

通膨自去年秋天已將降到5%的水準，但是物價漲幅到2025年都會高於歐洲央行2%的目標。而即使快速的「去通膨」正醞釀進行中，今年底也有可能低於3%。

Centeno也淡化了他ECB同事的擔憂，他認為異常吃緊的勞動力市場可能會加大物價壓力，阻礙通膨降到2%。

他認為勞動力市場正在展現一種前所未有的韌性，只要長期失業率下降、勞動參與率較高，勞動力市場更有包容性，那麼勞動力市場對通膨的影響就會是正面有利的。