女星小甜甜（張可昀）今年3月與小13歲宋晉賢簽字離婚，但沒好聚好散，家務事經常鬧上新聞版面。先前阿Ben爆料宋晉賢一直很想當藝人，如今宋晉賢宣布當Uber司機，喜孜孜地曬出相關證件。

宋晉賢31日在IG限時動態放上自拍照，並曬出台北市政府辦理計程車執業登記職前講習的學員證，透露自己的新工作是運將，「以後叫Uber可能會看到我。」由於講習現場有提供免費的口腔健康檢查，雖然主要是針對抽菸、吃檳榔者，但宋晉賢想說既然是免費就去檢查看看，才發現有年齡限制，「去登記時…才發現要30歲以上才能…歹勢，我才26。」

宋晉賢表示以後叫Uber，有可能會看到他。（圖／IG@sung_xian）

宋晉賢離婚前受訪表示，小甜甜和夫家關係冰冷，數落老婆因沒父沒母的成長背景，導致「把婚姻當兒戲」，還說有位逆風挺他的健身業好友被小甜甜施壓。當時男星「阿Ben」白吉勝不滿小甜甜被這樣批評，氣得踢爆宋先生一直很想當藝人；對此，名經紀人孫德榮不看好，女星楊繡惠也用15字洗臉宋晉賢：「叫宋先生再噁心一點，他有什麼才華？」還附上嘔吐的表情符號。

宋晉賢恢復單身後，朝自媒體發展，開了YouTube頻道「紳士大丈夫」，主體為旅遊、美食、訪談、醫美等，目前訂閱數近3萬，總觀看數27萬。